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تحويل الصور في "واتساب" الى "GIF"

الخميس 11 يناير 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل الصور في "واتساب" الى "GIF"



وكالات / سما /

من المزايا الجميلة التي يتمتع بها تطبيق واتساب هي إمكانية إرسال واستقبال الصور المتحركة GIF، وتكمن المتعة أكثر في إتاحة التطبيق إمكانية تحويل الفيديو إلى صور متحركة دون الحاجة إلى تحميل تطبيق طرف ثالث، حيث يمكنك القيام بهذه العملية من خلال خطوات بسيطة جدًا.

كيفية تحويل الفيديو إلى صور متحركة GIF

يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب على أجهزة أندرويد و آيفون اتباع الخطوات التالية لتحويل الفيديو إلى صور متحركة:

قم بفتح محادثة ضمن التطبيق.

انقر على علامة المشبك في المحادثة التي قمت بفتحها.

حدد المعرض.

اختر الفيديو الذي تريد تحويله إلى ملف صور متحركة، أو قم بتصوير فيديو 6 ثوان أو أقل.

في أعلى اليسار ستظهر لك الآن كلمة Gif بجانب كلمة الفيديو.

تستطيع الآن تعديل الفيديو كما تريد، لكن يجب أن يكون أقل من 6 ثوان ليتم تحويله.

عند الانتهاء من تعديل الفيديو وإضافة رسالة اختيارية، فقط اضغط على أيقونة السهم الأخضر للإرسال.

بهذه الطريقة البسيطة يمكنك تحويل الفيديو ضمن تطبيق واتساب إلى صور متحركة GIF.

#واتساب #الصور المتحركة

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