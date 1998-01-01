60 ألف شيكل دفعت مقابل التسجيل الصوتي لنجل نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن مبلغ (60 ألف شيكل) دفعته القناة الثانية للحصول على التسجيل الصوتي المسرب ليائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي أثار جدلا كبيرا في إسرائيل.

وبحسب تلك المصادر، فإن المصدر صاحب التسجيل عرضه على عدة وسائل إعلام وقنوات عبرية مختلفة مقابل المال، وأنه بعد مفاوضات شاقة وصل إلى مبلغ 60 ألف شيكل، رغم أنه كان يخطط للحصول على أكثر من 150 ألف شيكل مقابله.

وأشارت المصادر، إلى أن قنوات دخلت في تنافس فيما بينها للحصول على التسجيل الذي كان يتحدث فيه نجل نتنياهو مع ابن رجل أعمال يمتلك نادي ليلي لم يدفع فيه ابن نتنياهو مبلغ 400 شيكل كثمن فاتورة شربه الكحول، ما دفعه للقول خلال الحديث المسجل لنجل رجل الأعمال أن والده (أي نتنياهو) قام بمساعدته والقتال من أجل والده (أي رجل الأعمال) من أجل الحصول على صفقة الغاز بتكلفة 20 مليار دولار، ما أثار جدلا واسعا في إسرائيل.