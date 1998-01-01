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الاحتلال يعتقل 26 مواطناً من الضفة

الخميس 11 يناير 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس، 26 مواطناً من محافظات الضفة الغربية، بينهم سيدة ومدير نادي الأسير في القدس.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت من القدس: مدير نادي الأسير ناصر قوس، وعبير زياد وزوجها زياد زياد، إضافة إلى ناصر عجاج، وخليل بشير، ومحمد صياد.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: عبد الله خير التميمي، وعبد اللطيف عبد الفتاح التميمي، ومؤمن محمود التميمي، وإياس محمود التميمي (17 عاماً)، ومحمد بلال التميمي، ومحمد بدر، ومجدي مفارجة.

كما اعتقل سبعة آخرين من محافظة جنين، وهم: فادي حويل، ومحمد نوباني، ومحمد عزايزة، ويحيى أبو شملة، ومجدي غازي البري، وعلاء فيصل زكارنة، وعلاء عبد الرحمن زكارنة، ومواطنين من محافظة الخليل، وهم: محمد إبراهيم تلاحمة، ونضال يوسف علامي، وعدي محمد زيدات (15 عاماً)، ومواطنين من محافظة نابلس، وهما: عزام أبو العدس، وسيف الدين باسم صالح (20 عاماً)، والشاب وديع حسين العايدي من أريحا.

#الاحتلال

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