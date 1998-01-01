سيف الدين سبيعي يقرر إعتزال الفن والفنانين يعترضون

عالم الفن

أثار المخرج السوري ​سيف الدين سبيعي​ الجدل مؤخراً بعد قراره بإعتزال العمل الفني، مما دفع بالكثير من متابعيه إلى حثّه على الرجوع عن قراره هذا، إضافةً إلى تعليق عدد من الفنانين السورين على الموضوع.



وكان كتب سبيعي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"بدي غير كل شي"، الأمر الذي لم يبدو واضحاً بدايةً أنه تلميحاً للإعتزال، لتتضح الصورة لاحقاً، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تم إطلاق هاشتاغ بعنوان "لا تعتزل يا سيف" بمشاركة عدد من الممثلين السوريين بينهم الممثل فادي صبيح والفنانة رشا بلال وغيرهما.



وكان لافتاً أيضاً تعليق الممثلة السورية ​أمل عرفة​ على الموضوع حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة مشيرةً إلى أنها لربما تتفهم قرار سبيعي هذا وذلك بسبب الوضع الفني اليوم وخاصة وضع المنتجين قائلةً:" قبل أن نطالب سيف بعدم الاعتزال … علينا أن نطالب بمسح أسباب الاعتزال … الزمن لم يعد يشبهنا .. المنتجون ليس بمقدورنا التحاور معهم … الوجوه الجديدة التي تقود الدفة من منتجين ومخرجين وممثلين وممثلات ليس لديها أدنى حرص على ما ورثناه من اجيال سابقة من كنززززززز حقيقي اسمه دراما سورية … ليس فقط حرص… وإنما لا يملكون لا رؤيا ولا بصيرة".



وأضافت:"الدراما السورية ليست بأيادي أمينة اليوم … والجهات العليا واصحاب القرار غافلون".



وتوجهت إلى سبيعي بالقول:" سيف سبيعي ابن البيت الأصيل المعجون بالفن على يد اكبر واهم عرابين الدراما السورية رفيق سبيعي .. سيف سبيعي الذي تتلمذ على يد المخرج الكبير أستاذي هيثم حقي .. سيف سبيعي الذي يتنفس فناً .. ها هو يعلن اعتزاله للمهنة… ليتركها بمزيد من الاسى والتسليم لمجموعة أميين قذفوا بدرامانا إلى الهاوية…. سيف سبيعي لا ألومك يا اخي وصديقي.. ولكنه إنذار كبيررررر "…..ومؤلم … سيف سبيعي يعتزل !!!!! .. ربما أنتم السابقون ونحن اللاحقون".



وأيضاً من بين الفنانين الذين علّقوا على قرار سبيعي هذا وطالبوه بالعودة عنه كانت الفنانة السورية سارة فرح التي نشرت صورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجمع سبيعي بوالده الممثل الراحل رفيق سبيعي وأرفقتها برسالة أشارت فيها إلى أنه هذا القرار ليس له، وأن وجوده هو سبب وجود عدد كبير من الفنانين مطالبةً إياها بالرجوع عن قراره.