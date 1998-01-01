نجل "أحمد زكي" يصدم الجميع بتغير شكله!

عالم الفن

بعد اختفائه لفترة طويلة، عاد الفنان هيثم زكي من جديد ليخوض دور الفتى الشعبي من خلال الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" الذي يتم تصويره حالياً.

وانضم الفنان الشباب لفريق عمل مسلسل "كلبش 2"، والذي يواصل المخرج بيتر ميمي ترشيح باقي أبطاله.

ويجسد زكي أحد الأدوار المهمة في المسلسل، حيث يقوم بدور المنافس للفنان أمير كرارة ضمن الأحداث.

وتداول بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من داخل كواليس المسلسل، كانت إطلالته فيها مفاجأة وصدمة للجمهور حيث ظهر بوزن زائد وبلوك مختلف.

وشبه البعض اللوك الذي ظهر به بلوك رفاعي الدسوقي الذي قدمه محمد رمضان في مسلسل "الأسطورة".

وكان الجزء الأول من المسلسل عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه وشارك فيه الفنان محمد لطفي وريم مصطفى وهالة فاخر.