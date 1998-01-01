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العمل الزراعي والمساعدات النرويجية يوقعان اتفاقية لدعم المزارعين في غزة

الخميس 11 يناير 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وقع اتحاد لجان العمل الزراعي والمساعدات الشعبية النرويجية اتفاقية مشروع (دعم صمود المجتمعات الهشة في فلسطين) والذي يهدف بشكل أساسي لاستعادة القدرة الإنتاجية الزراعية لعدد من صغار المزارعين، الذين يعانون من انعدام أو ضعف في الامن الغذائي وذلك من خلال المساعدة على تحسين دخل هؤلاء المزارعين.

سيتم من خلال المشروع تقديم قسائم شرائية للمدخلات الزراعية لـ 230 مزارع من صغار المزارعين، بالإضافة الى استهداف 50 سيدة من اللواتي يرأسن أسرهن ويمتلكن مساحة 200 متر مربع من أجل إنشاء حدائق منزلية.

ويأتي هذا المشروع الذي يستمر تنفيذه لمدة خمسة شهور في محافظتي غزة والشمال، وسيتم من خلاله تأهيل 460 دونم من الأراضي الزراعية بالإضافة الى 10 آلاف متر مربع من الحدائق المنزلية، ليقدم الدعم والمساعدة المالية لتمكين المزارعين/ات من تغطية التكاليف الزراعية التي تمكنهم من استئناف العمل الزراعي لديهم.

#العمل الزراعي

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