مايكروسوفت تطرح هاتف Surface Phone

وكالات / سما /

كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت لا تزال تعمل على مشروع قد التطوير وهو الخاص بهاتف Surface Phone الذى يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 موبايل، وذلك وفقا لتعليقات أحد مهندسى شركة مايكروسوفت فى الصين من خلال تعليقات أدلى بها خلال جلسة أسئلة وأجوبة تم نشرها على الموقع الصينى Zhihu، حيث أشار خلالها إلى الهاتف Surface Phone.

هاتف Surface Phone بنظام ويندوز

ووفقا لما نشره موقع channelnews الصينى، كانت تقارير سابقة أشارت فى أكتوبر الماضى إلى أن مايكروسوفت أوقفت خططها بشأن تطوير المزيد من المميزات لنظام التشغيل ويندوز 10 موبايل، أو تطوير المزيد من الأجهزة المدعومة بهذا الإنظام، وهو ما ألمح حينها إلى أن شركة مايكروسوفت تخلت عن فكرة إطلاق الهاتف Surface Phone، وهو الهاتف الذى اثيرت حوله الكثير من الشائعات.

وأوضح التقرير أن مهندس مايكروسوفت أشار إلى هاتف "Surface Phone" عندما رد على أحد المستخدمين الذى اشتكى من ضعف التكامل للمساعد الرقمى Cortana مع منصة أندرويد، حيث قال مهندس مايكروسوفت:" Cortana هو مساعد ذكى، وهو متاح فى جميع الأجهزة بما فى ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية فى محاولة للقيام بالكثير من الأمور والمهام، وبالنسبة للمساعد الرقمى، فإن الصلاحيات شيء جيد، لذلك فتطلع إلى الأداء المثالى لجهاز Surface Phone ".

إلا أن التقرير أشار إلى مهندس مايكروسوفت تراجع عن بعض التعليقات فى وقت لاحق لتبدو الإجابة وكأنه لم يكن متأكد من وجود هاتف Surface Phone".