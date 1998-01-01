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فيديو.. ملّ الانتظار ففتح باب الطائرة وقفز!

الخميس 11 يناير 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ملّ الانتظار ففتح باب الطائرة وقفز!



وكالات / سما /

تسبب مواطن بولندي بحالة من الذعر في أحد المطارات الإسبانية عندما فتح باب الطائرة المتواجد فيها ليهرب منها فجأة.

وحول الحادثة الغريبة قالت شركة "Ryanair" للطيران: "وقعت الحادثة في أحد المطارات الإسبانية حيث هبطت إحدى طائراتنا التي كانت متجهة في رحلة من لندن إلى مدينة ملقا جنوبي إسبانيا. وبعد هبوط الطائرة وانتظارها مدة من الزمن على أرض المطار، تفاجأ طاقم الطائرة والركاب بشخص قام بفتح مخرج الطوارئ فيها ليقفز منه إلى الجناح محاولا الهرب".

ووفقا للمعلومات التي أوردتها جريدة The Irish Times فإن "الشخص الذي تسبب بهذه الحالة من الهلع قفز من مخرج الطوارئ وبقي على جناح الطائرة حتى استطاع الطاقم وعناصر المطار إقناعه بالعودة إلى الطائرة. وكان الدافع وراء هذا التصرف الغريب هو شعوره بضيق النفس بعد انتظار الطائرة على أرض المطار لمدة طويلة قبل أن يسمح للركاب بالخروج منها، وخصوصا أنه كان يعاني من الربو، وكان قد اشتكى أثناء الرحلة من تعرضه لنوبة ضيق تنفس مزعجة".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسبانية قامت باعتقال الرجل المذكور بعد الحادثة، ووجهت إليه التهم بمخالفة قوانين السلامة العامة في البلاد.

#الطائرة

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