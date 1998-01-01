جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أغنى امرأة صينية جمعت ملياري دولار في أربعة أيام!

الخميس 11 يناير 2018 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أغنى امرأة صينية جمعت ملياري دولار في أربعة أيام!



غرائب و عجائب

تمكنت سيدة الأعمال الصينية يانغ هويان من جمع ملياري دولار خلال الأيام الأربعة الأولى من تداولات العام الجديد، حسب وكالة "بلومبرغ" المتخصصة في الأخبار الاقتصادية.

وقفزت إيرادات شركة "كانتوري غاردن لتطوير العقارات" التي تشغل يانغ موقع نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، إلى نحو عشرين مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأسهم المالية خلال الأيام الأولى من تداولات العام الحالي محققة نسبة زيادة بلغت 17%.

وبفضل هذه الزيادة، قفزت يانغ هويان (36 عاماً) إلى المركز الواحد والثلاثين في قائمة أثرياء العالم، فضلا عن كونها أغنى وأصغر امرأة في الصين وآسيا، حسب قائمة بلومبرغ.

ودخلت يانغ عالم الاقتصاد والمال عام 2005، وهي ابنة رجل الأعمال الصيني يانغ قوه شيانغ الرئيس السابق لأكبر شركات العقارات الصينية، ودرست التسويق والخدمات اللوجستية، وتخرجت من جامعة أوهايو الأميركية عام 2003.

بعد عودتها إلى الصين، عملت مديرة لقسم المشتريات في شركة والدها، وبعد عام من العمل عينت مديرة تنفيذية. وفي عام 2006 نقل إليها والدها 70% من أسهم الشركة لتتمكن خلال سنوات قليلة من جمع ثروة قدرت بـ17.3 مليار دولار.

يشار إلى أن الصين شهدت ظهور 80 مليارديرا جديدا في البلاد خلال عام 2016، أي بمعدل ملياردير واحد كل خمسة أيام، وذلك وفق تقرير صدر عن شركة "يو.بي.أس" السويسرية لإدارة الثروات العالمية.

وأشار التقرير إلى استحواذ الصين على نحو 75% من أصحاب المليارات في آسيا بزيادة 5% عن العام السابق، بمتوسط ثروة بلغ 3.7 مليارات دولار للملياردير الواحد، حيث تفوقت للمرة الثانية على التوالي في عدد أثريائها على الولايات المتحدة التي شهدت العام الماضي انضمام 41 مليارديرا جديدا وخروج 36 من القائمة، بنسبة زيادة لم تتجاوز خمسة أفراد في العام.

يذكر أن الملياردير الصيني وانغ جيان لين رئيس مجموعة "داليان واندا" -كبرى شركات العقارات في الصين- يحتل صدارة قائمة أثرياء الصين بثروة بلغت 32 مليار دولار في العام الماضي.

يأتي بعده مؤسس الشركة التجارية الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" جاك ما في المركز الثاني بثروة بلغت 25.8 مليار دولار، بينما يحتل المركز الثالث مؤسس شركة "تينسنت" لخدمات الإنترنت ما هوا تينغ بثروة بلغت 22 مليارا.

أما يانغ هويان فقفزت هذا العام إلى المركز الخامس في قائمة أثرياء الصين بثروة تقدر بنحو 20 مليار دولار، مع حفاظها على مركزها كأغنى وأصغر سيدة في الصين وآسيا.

#امرأة

أخبار ذات صلة

عين امرأة صينية تنتج حجارة

امراة تلد في الشارع

فيديو: امرأة صينية تلد في الشارع وتواصل تسوّقها

الاغنياء

بالأرقام.. أغنى عشرة أشخاص في العالم

860x484 (2)

رسالة مؤثرة كتبها أغنى ضحايا كارثة تايتانيك

صور: هل جمعت قصة حب بين محمد علي كلاي وفتاة مصرية؟

صور: لقطات عفوية رومانسية جمعت بين قادة العرب والعالم مع زوجاتهم!

الأكثر قراءة اليوم

النرويج و الاتحاد الأوروبي يدعوان لاجتماع طارئ لحل الأزمة بغزة

العاهل الأردني: “القضية الفلسطينية” ليست مسؤوليتنا وحدنا و”مصالحنا فوق كل الاعتبارات”

مفاجأة.. "قنبلة" تعالج العجز الجنسي أقوى 12 مرة من الفياغرا

مجلة أمريكية : السعودية ترتعش من الخوف سراً بسبب احتجاجات إيران لهذه الاسباب ..

زينب: اغتصبها عدة مرات وخنقها حتى الموت ثم تركها في سلة القمامة

قطر تكشف لأول مرة عن تفاصيل اجتماع تميم والسيسي برعاية بن سلمان

أبو مرزوق: المصالحة في خطر و صبرنا على الوضع الحالي بغزة له حدود

الأخبار الرئيسية

الشهيد الطفل أمير عبد الحميد أبو مساعد

صور: شهيدان احدهما في غزة واخر بالضفة في مواجهات مع جيش الاحتلال

حرب غزة -ارشيفية

جنرال إسرائيلي : مواجهة عسكرية " عنيفة " مع حماس مسألة وقت

رسالة القسام

شاهد الفيديو: رسالة كتائب القسام لعائلة الضابط الاسير في غزة "هدار غولدن"

المستوطن القتيل

اجتازوا شاشات الرادار.. "ولا العبري" بعد يوم من العملية العثور على المنفذين صعب

نتنياهو - ارشيف

هارتس : نتنياهو عرض اعطاء مناطق من شمال سيناء لغزة مقابل ضم مستوطنات الضفة لاسرائيل

الاتصالات الفلسطينية