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نيمار يسجل رقما تهديفيا مميزاً مع سان جيرمان

الخميس 11 يناير 2018 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يسجل رقما تهديفيا مميزاً مع سان جيرمان



وكالات / سما /

حقق النجم البرازيلي نيمار رقما تهديفيا مدهشا مع باريس سان جيرمان حين ساهم في الفوز على أميان (2ـ0) في ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

ووقع نيمار على هدف سان جيرمان الأول في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، فيما أضاف أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وبهذا نيمار سجل في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان في المسابقات 4 (الدوري الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، كأس فرنسا، وكأس الرابطة).

ووصل نيمار إلى هدفه 20 مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في جميع المسابقات.

الطريف في المسألة كلها أن نيمار احتفل بهدفه على طريقة الأسطورة رونالدو نازاريو، حيث وضع الحذاء فوق رأسه معبراً عن فرحته بالهدف.

#نيمار #باريس سان جيرمان

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