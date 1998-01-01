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بديل كوتينيو في ليفربول قادم من أتلانتا

الخميس 11 يناير 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بديل كوتينيو في ليفربول قادم من أتلانتا



وكالات / سما /

ما زال ليفربول الإنجليزي يدرس الخيارات الأمثل والمتاحة بالسوق لتعويض البرازيلي فيليب كوتينيو والذي انتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة ربما تصل قيمتها إلى 160 مليون يورو.

صحيفة ديلي ميرور البريطانية وضحت في تقاريرها بأن بابو جوميز نجم أتلانتا الإيطالي هو المرشح الأبرز في الوقت الحالي لتعويض كوتينيو في ليفربول.

وتحدثت الصحف البريطانية في الأيام الماضية عن اقتراب ليفربول من التعاقد مع رياض محرز نجم ليستر سيتي، إلا أن الميرور تؤكد اقتراب بابو جوميز (29 عام) كثيراً من صفوف ليفربول.

وتقدر قيمة جوميز في سوق الانتقالات بمبلغ 8 ملايين يورو فقط حسب موقع ترانسفير ماركت، لكن من المتوقع أن يطالب أتلانتا بمبلغ أكبر للتخلي عن لاعبه الذي صنع 8 أهداف وسجل 7 أهداف في 25 مباراة خاضها بمختلف بطولات الموسم الحالي.

#بابو غوميز

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