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الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية

الخميس 11 يناير 2018 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية



وكالات

صادقت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، على بناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وجاء أن لجنة ثانوية للاستيطان في ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" صادقت على مخطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنة "أورانيت"، وعلى خطة لبناء أكثر من 50 وحدة سكنية في "بتسئيل" في الأغوار، وخطط أخرى في مستوطنتي "أرئيل" و"ألفي منشي".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فمن المتوقع أن تعلن دولة الاحتلال عن مناقصات لبناء الوحدات السكنية التي صودق عليها، والتي سيبدأ بناؤها بعد الإعلان عن المقاولين الفائزين في المناقصات.

وأضافت الصحيفة، في هذا السياق، أن "الإدارة المدنية" كانت قد صادقت نهائيا في العام الماضي على إقامة 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، ولكن بدأ العمل الفعلي ببناء عشرات الوحدات السكنية، وتأخرت باقي المناقصات.

وصادقت اللجنة على مواصلة الدفع بخطط لبناء مئات الوحدات السكنية الاخرى، بعضها في "كفار أدوميم" و"غفعات زئيف".

يشار إلى أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، كان قد نشر هذا الأسبوع بيانا أعلن فيه أنه ستتم المصادقة على بناء 1200 وحدة سكنية، إضافة الى الدفع بمخططات لبناء 2500 وحدة سكنية أخرى.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار، التي وقعت يوم أمس الأول جنوب نابلس وقتل فيها أحد المستوطنين، دعا مسؤولون إسرائيليون إلى تحويل البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" إلى مستوطنة وبناء المزيد من الوحدات السكنية فيها، وبينهم ليبرمان ورئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينيت.

#الاحتلال #استيطان #مصادقة

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