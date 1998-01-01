آرسنال يضايق إنتر ميلان في صفقة رافينيا

وكالات / سما /

تحرك أرسين فينجر مدرب آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع رافينيا ألكانتارا نجم خط وسط برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

إذاعة كتالونيا وضحت في أحد أنبائها بأن فينجر مدرب آرسنال يريد من رافينيا اللعب في صفوف فريقه بالموسم الحالي بعد أن سمع برغبته في الرحيل عن برشلونة إثر انتقال فيليب كوتينيو إلى كامب نو.

ويرغب رافينيا في اللعب في بطولة كأس العالم 2018 بقميص منتخب بلاده البرازيل، لكن إصابته طويلة الأمد وتعاقد برشلونة مع كوتينيو سيحرمه من تحقيق هذا الحلم لأنه وحسب المتوقع لن يكون أساسياً في تشكيلة البرسا.

وضايق بذلك آرسنال منافسه الإيطالي إنتر ميلان على الصفقة، حيث يقال بأن النيراتزوري لديه اتفاق مبدئي على ضم رافينيا في يناير على سبيل الإعارة مع إمكانية شراء عقده بشكل نهائي الصيف المقبل مقابل 20 مليون يورو.

وفي سياق متصل صرح فيليبي مينامبريس المدير الرياضي في سيلتا فيجو بأنه يرغب في استقدام رافينيا إلى ملعب بالايدوس في السوق الحالي.