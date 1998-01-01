وزير الخارجية الإيرلندي يصل قطاع غزة

غزة / سما /

وصل وزير الخارجية والتجارة الايرلندي سيمون كوفيني، صباح اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وستستمر زيارة كوفيني عدة ساعات سيطلع خلالها على مشاريع دعمتها بلاده عبر حكومة التوافق الوطني، كما أنه سيلتقي بمسؤولين من مؤسسات دولية ناشطة في قطاع غزة.

ويرجح أن يلتقي الوزير كوفيني بوزراء من حكومة التوافق متواجدين في قطاع غزة، بينما لا يعرف فيما إذا كان سيلتقي أي من قيادات الفصائل.

وكان وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أعلن عن إطلاق برنامج خاص بالمنح الجامعية لفلسطين بدعم من إيرلندا، وذلك بحضور وزير الخارجية في مقر الوزارة برام الله يوم أمس.