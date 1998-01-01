وزير اسرائيلي : حان الوقت لإيقاع القتلى و الجرحى في الغارات على غزة

القدس المحتلة / سما /

قال الوزير الاسرائيلي المتطرف اوري اريئيل إن على جيش الاحتلال إحداث "نقلة نوعية" في الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأضاف أريئيل "منذ أشهر وأنا لم أسمع بسقوط قتلى أو جرحى بغارات الجيش، فما هو هذا السلاح الخاص الذي نطلق به النار على غزة، وأنت ترى الدخان ينبعث بعد الغارات دون إصابة أحد، فقد حان الوقت لإيقاع القتلى والجرحى هناك".

وبخصوص تهديدات حركة حماس بتنفيذ المزيد من العمليات قال إنه "لا يتوجب البقاء في مربع الدفاع عن النفس ولكن يجب الانتقال إلى الهجوم وتنفيذ ضربات استباقية".

وطالب بممارسة سياسة العصا والجزرة تجاه الفلسطينيين وهدم منازل المتورطين بالعمليات وخاصة عملية نابلس التي قتل فيها مستوطن أمس.