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ما هو “العرض المغري” الذي قدمه روحاني لملك الاردن والرئيس عباس؟

الخميس 11 يناير 2018 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو “العرض المغري” الذي قدمه روحاني لملك الاردن والرئيس عباس؟



رأي اليوم

 كشفت مصادر تركية سياسية النقاب عن “عرض مغري” بالتعاون في الاقليم والمنطقة قدمه الرئيس الايراني حسن روحاني للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس مقابل ضمانات بالتعاون الامني والسياسي والاقتصادي .


 ويبدو ان هذا العرض قدم على هامش لقاءات خاطفة وسريعة على هامش قمة إسطنبول الاسلامية بخصوص مدينة القدس.


 وابلغ الرئيس الايراني الزعيمين الاردني والفلسطيني بان بلاده مستعدة لتقديم كل انواع الدعم لهما في حال بناء تعاون إستراتيجي.


ويبدو ان هذه اللقاءات لم يكشف عن مضمونها حسب المصدر التركي حيث ابلغ روحاني بان طهران جاهزة لإطلاق علاقات قوية جدا مع عباس وملك الاردن في أي وقت يقرران فيه  بان مصالح بلديهما تتطلب الإنسحاب من المحور السعودي  مقابل ما اسماه ب”دعم مفتوح وفي كل المجالات”.


والتقى ملك الاردن ورئيس السلطة الفلسطينية بروحاني كل على حده في اسطنبول وبعد زيارتيهما للرياض  قبل انعقاد القمة التي طولبا بعدم حضورها.


 وكشف المصدر بان العرض الايراني تضمن تعاون اقتصادي وتنسيق امني على مستوى المنطقة ومواجهة الضغط الاسرائيلي اضافة لتعاون في المجال الاستثماري.

#ملك الاردن #عباس #عرض #روحاني

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