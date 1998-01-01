الخليل: قوات الاحتلال تعتقل مواطنين وتداهم عدة بلدات

الخليل / سما /

عتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الخميس، مواطنين من بيت امر وقرية البرج، وداهمت منازل المواطنين في عدة مناطق بالمحافظة.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت محمد إبراهيم تلاحمة (25 عاما)، من قرية البرج جنوب غرب الخليل اثناء تواجده قرب الجدار العنصري المحاذي للقرية، ونضال يوسف العلامي من بيت امر شمال الخليل، ونقلتهم لجهة غير معلومة.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد السمن في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين، وأجرت تفتيشات بمحتوياتها والتي تعود ملكيتها لعائلة أبو تركي، وداهمت بلدات دير العسل، وخاراس، وبيت أولا، جنوب وغرب الخليل، ومنطقتي خرسا في دورا، وزيف في يطا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل اذنا وترقوميا غرب الخليل.