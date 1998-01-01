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حماس ترفض وصف ميلادينوف “المقاومة الفلسطينية” بـ”الإرهاب”

الخميس 11 يناير 2018 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترفض وصف ميلادينوف “المقاومة الفلسطينية” بـ”الإرهاب”



غزة / سما /

 انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس  وصف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، المقاومة الفلسطينية ، بـ الإرهاب .


وقالت الحركة في تصريح صحفي إن ميلادينوف يعرف تماما وحسب القانون الدولي أن الاحتلال الذي يقتل الأطفال وينتهك المقدسات ويرتكب المجازر هو الإرهاب، وأن المقاومة حق مشروع للشعوب التي تقع تحت الاحتلال .


وأضافت مقاومة شعبنا هي نتيجة لوجود الاحتلال وللدفاع عن حقوقه المسلوبة . وفي وقت سابق من اليوم، قال ملادينوف، في تغريدة له على موقع تويتر لا يوجد أي مبرر للإرهاب، ولمن يثني عليه…هذا ليس الطريق إلى السلام يجب إحضار مرتكبي تفجير الأمس إلى العدالة .


وجاء تصريح ملادينوف عقب مقتل مستوطن إسرائيلي، في إطلاق نار، قرب مستوطنة حفات جلعاد ، المحاذية لمدينة نابلس، مساء أمس.

#حماس #ميلادينوف #المقاومة #ارهاب

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