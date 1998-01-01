حكومة الوفاق: مخطط الاحتلال إقامة جسر جنوبي الأقصى يندرج بإطار مساعي الاحتلال تهويد القدس

رام الله /سما/

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، إن مخطط الاحتلال الإسرائيلي إقامة جسر جنوبي المسجد الاقصى المبارك، يندرج في إطار مساعي الاحتلال تهويد مدينة القدس العربية المحتلة، ومحاولات تغيير معالمها العربية الاسلامية الطبيعية، وطمس هويتها الحقيقية.

وحذر المتحدث الرسمي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، من تصاعد الاعتداءات الاحتلالية ضد عاصمتنا المحتلة بشكل أوسع، خصوصا بعد المواقف الاميركية الجائرة والمنحازة للاحتلال وفظائعه ضد عاصمتنا المحتلة.

وأكد أن سلطات الاحتلال في خطواتها وما تقترفه بحق القدس والمقدسات إنما تدفع الأوضاع نحو مزيد من المخاطر والتوتر.

وأشار المحمود إلى أن هذه الخطوة الاحتلالية تترافق مع الحفريات الخطيرة والمستمرة تحت وحول المسجد الاقصى بشكل خاص وفي أنحاء العاصمة المحتلة بشكل عام، وتأتي في ظل الاستفزازات والاقتحامات اليومية التي تنفذها مجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى المبارك تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال.

وجدد مطالبة الحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات والهيئات العالمية بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال الذي يقوم بها ضد عاصمتنا المحتلة وضد مقدساتنا .