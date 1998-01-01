تونس: افتتاح مهرجان المسرح العربي بمشاركة فلسطين

تونس /وفا/

أعلن وزير الشؤون الثقافية التونسي والمحافظة على التراث محمد زين العابدين، الليلة، إطلاق اعمال المهرجان العربي للمسرح في دورته العاشرة، بمشاركة 19 دولة عربية منها فلسطين التي يمثلها المخرج محمد البكري بعمل مسرحي بعنوان (نحو مسرح عربي جديد ومتجدد).

ويتنافس في المهرجان والذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الالكسو) بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية، سبع وعشرون عملا مسرحيا من 11 دولة يمثلهم قرابة ستمائة مسرحي وممثل مسرحي وكاتب مسرحي، على جوائز احسن عمل مسرحي يفوز بجائزة سمو الامير الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى لاتحاد الامارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، الرئيس الاعلى للهيئة العربية للمسرح، وجوائز لأحسن سيناريو أو كاتب مسرحي، إضافة الى جائزة لمسرح العرائس، وجوائز أخرى للمسابقة العربية للبحث العلمي لمسرح الشباب .

كما تنعقد على هامش المهرجان ندوات ومؤتمرات فكرية عن السلطة والمعرفة في المسرح، وعلاقة المسرح بالسلطة، وسلطة المؤلف ومعارفه، وسلطات ومعارف صناع العرض (الممثل، والسينوغراف، والمخرج)، اضافة الى الندوات التطبيقية، وورش العمل الفنية .

ويتواصل المسرح لستة أيام تعلن في ختامه النتائج والعروض الفائزة، والاعمال المسرحية الفائزة بمختلف الجوائز .