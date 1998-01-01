صندوقة: كنا قريبين من الخروج بنتيجة التعادل أمام اليابان

جيانغن

- اعتبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني أيمن صندوقة أن لاعبي الفدائي قدموا أداء جيداً أمام المنتخب الياباني رغم الخسارة بصعوبة بهدف دون رد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين.

وقال صندوقة خلال المؤتمر الصحفي عقب نهائية اللقاء، إن منتخبنا الوطني الأولمبي قدم مستوى يليق بالكرة الفلسطينية ومدى تطورها في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن منتخبنا كان قادراً على الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي على أقل تقدير خاصة خلال مجريات الشوط الثاني من زمن اللقاء.

وأضاف: "علينا التركيز خلال الأيام المقبلة على المباراتين المتبقيتين أمام كوريا الشمالية وتايلاند، وهدفنا المنافسة بكل قوة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني من البطولة القارية".

من جانبه، قال المدير الفني لمنتخب اليابان الأولمبي هاجيمي مورياسو إن المنتخب الفلسطيني كان نداً قوياً خلال مجريات المباراة ما صعب على منتخب بلاده تحقيق الفوز بسهولة، وكسب النقاط الثلاث.

وأضاف مورياسو "لقد حصلنا على عدة فرص في الشوط الأول، وكان بإمكاننا مضاعفة النتيجة ولكننا لم نستغل تلك الفرص، مؤكداً أن المنتخب الفلسطيني كان الأفضل في الشوط الثاني وكان قريباً من إحراز هدف التعادل".

وأوضح أن مباراتنا أمام فلسطين كانت تجربة جيدة للاعبينا من أجل الوقوف على أهم السلبيات قبيل لقاء تايلاند في الجولة الثانية.