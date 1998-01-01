جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صيدم : إيرلندا تطلق برنامجاً خاصاً بالمنح الجامعية لفلسطين

الأربعاء 10 يناير 2018 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم : إيرلندا تطلق برنامجاً خاصاً بالمنح الجامعية لفلسطين



رام الله /سما/

 أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، عن إطلاق برنامج خاص بالمنح الجامعية لفلسطين بدعم من إيرلندا.

وأطلع صيدم، وزير الخارجية والتجارة الايرلندي سيمون كوفيني خلال اللقاء الذي جمعمها في مقر التربية والتعليم برام الله، على الواقع التعليمي في فلسطين وبالقدس تحديداً والتحديات الماثلة أمامه وفي طليعتها المحاولات المتواصلة للاحتلال لوسم نظام التعليم الفلسطيني والمناهج بالتحريضية.

كما تضمن اللقاء بحث آفاق التعاون وتوسيعه بين البلدين؛ ليطال عديد المجالات متمثلة بالمنح الدراسية ودعم التعليم المهني والتقني عبر بحث تشييد مدرسة مهنية بدعم إيرلندي، وتعزيز برامج التبادل الثقافي؛ من خلال إيفاد عدد من الطلبة الفلسطينيين إلى إيرلندا للمشاركة ببرامج علمية متنوعة.  

وأشاد صيدم بالدعم الايرلندي والجهود المبذولة لخدمة العديد من القطاعات خاصة التعليم، مشددا على ضرورة تعزيز أواصر التعاون والشراكة من أجل خدمة العملية التعليمية التعلمية بما يترجم المساعي الحثيثة لتطويرها والنهوض بها.

وأكد أن إطلاق هذا البرنامج الذي وصفه بالنوعي؛ يندرج في إطار دعم الطلبة الفلسطينيين، لافتاً إلى أنه تم التباحث أيضاً في سبل دعم برنامج المئة مدرسة في غزة والذي يستهدف بناء مئة مدرسة جديدة في المحافظات الجنوبية، وتوفير المنح والبرامج التدريبية للتخصصات الطبية النوعية التي تنسجم مع بيئة سوق العمل الوطنية والعالمية، إضافة إلى تعزيز برامج التعاون العلمي بين البلدين؛ خاصة برامج التوأمة بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الايرلندية، وتنظيم مخيمات علمية دولية للطلبة الفلسطينيين وغيرها من البرامج البحثية والأكاديمية المشتركة.

بدوره، أكد كوفيني اهتمام بلاده بدعم التعليم في فلسطين وتوفير الإمكانات التي تضمن الرقي بهذا القطاع الحيوي والمساهمة الفاعلة في خدمة برامج الوزارة ومشاريعها التطويرية، مشيداً بالحرص الكبير الذي توليه وزارة التربية في مد جسور من التعاون لخدمة المسيرة التعليمية وخدمة الأطفال والطلبة الفلسطينيين.

وأشار كوفيني إلى عديد البرامج التي تدعمها إيرلندا للتعليم؛ مؤكداً على ديمومة الدعم واستدامته؛ بما يشكل رافداً لضمان مستقبل أفضل للتعليم الفلسطيني.

#صيدم #التربية #منح

أخبار ذات صلة

صيدم وعواد يعلنان عدم ترخيص أية كلية للطب بفلسطين

صيدم : الاربعاء عطلة رسمية لكافة المدارس بالضفة والقطاع

صبري صيدم

صور: صيدم يعلن من جامعة الأقصى انتهاء أزماتها واعتماد تخصص التمريض

طالع النتيجة.. صيدم : معدل النجاح في الثانوية العامة للعام الحالي في فلسطين 67 %

صبري صيدم في غزة

تعليم غزة ينفي وجود خلافات مع صيدم ويؤكد :عودة المستنكفين متروك للجنة الموظفين

جامعة الاقصى -ارشيفية

صيدم يؤجل زيارته لـ"غزة" والمهندس علي ابو شهلا رئيسا لمجلس الامناء

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل عملية قتل الحاخام المتطرف " شيبح " : 22 طلقة خلال 40 ثانية

"هوية مزورة": صحافي إسرائيلي بثوب جهادي اخترق التنظيمات الاسلامية

الجيش الاردني يقتص للطيار معاذ الكساسبة

الرياض : "رسالة صوتية" لأمير سعودي تكشف تفاصيل ما حدث داخل القصر الملكي

جيش الاحتلال : غزة ستكون ملتهبة و " الاكثر سخونة " العام الحالي

بنوك غزة تخصم ما نسبته ١٠٠% من مستحقات القروض

فيديو: حفل زواج شابين مثليين في السعودية يثر جدلا واسعا

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

النرويج و الاتحاد الأوروبي يدعوان لاجتماع طارئ لحل الأزمة بغزة

ملابس

بالصور: جندلمان يعلق على ملابس "إسرائيلية" في السعودية .. "الرعب العربي" !

ماهر عبيد - ارشيف

يديعوت : القيادي في حماس ماهر عبيد مسؤول عن العمليات في الضفة

الرئيس عباس وبن سلمان

مجدلاني يكشف: السعودية نقلت لنا "صفقة القرن" وهي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

المستوطن القتيل

جيش الاحتلال يرجح : خلية تابعة لحركة فتح هي من نفذت عملية نابلس النوعية

الاتصالات الفلسطينية