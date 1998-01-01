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الرئيس عباس يستقبل وفداَ من رجال الاعمال الفلسطينيين المغتربين

الأربعاء 10 يناير 2018 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل وفداَ من رجال الاعمال الفلسطينيين المغتربين



رام الله /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداَ من رجال الاعمال الفلسطينيين المغتربين، برئاسة رجل الاعمال حماد الحرازين، ورجال أعمال من المانيا وسويسرا، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

ورحب سيادته، بالوفد في بلدهم فلسطين، مؤكدا المزايا الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني التي يمكن الاستفادة منها وتطويرها.

وأكد الرئيس، أهمية استثمار رجال الاعمال الفلسطينيين في بلدهم، وذلك لدعم صمود شعبهم، ولتحقيق التنمية للاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي يستفيد وطنهم ويستفيدون هم.

وأطلع الوفد، سيادته، على نتائج زيارتهم لفلسطين، والمشاريع  الاكاديمية والصحية التي سيقومون بدعمها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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