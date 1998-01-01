دحلان: واشنطن وتل ابيب تتقاسمان الأدوار لتطويق و ترويض الموقف الفلسطيني

القاهرة /وكالات/

قال القيادي والنائب محمد دحلان ، اليوم الاربعاء ، ان الإدارة الأمريكية و الحكومة الإسرائيلية تتقاسمان الأدوار لتطويق و ترويض الموقف الفلسطيني.

واضاف دحلان في تصريح له على صفحته " الفيسبوك" ففي حين تُشيد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمستوى الإلتزام و التنسيق الأمني الفلسطيني، يرفع السفير الأمريكي بتل أبيب عقيرته متهما السلطة بالإرهاب، فمن نصدق؟

وهاجم السفير الأمريكي في تل أبيب فريدمان، السلطة الفلسطينية ، بشدة بعد العملية المسلحة بالقرب من مدينة نابلس مساء الثلاثاء، أدت الى مقتل مستوطن، واتهم فريدمان السلطة بـ"تمويل الإرهاب".