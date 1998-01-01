الجيش السوري يسيطر على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب

دمشق/وكالات/

أعلن قائد ميداني، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري استعاد السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري الاستراتيجي في ريف إدلب بعد معارك عنيفة مع "جبهة النصرة" وحلفائها.

وقال القائد لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري وحلفاءه يسيطرون على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وقال مصدر عسكري للوكالة بأن "قوات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على قرى وبلدات جب الأبيض ورأس العين والعزيزية والبويدر وكولة البويدر وعقلة البويدر ورسم الجحش والعوجا ورسم البرج وبياعة صغير وبياعة كبير وسرج ورسم نياس ورئيفة وأم ناخ ورسم الخشوف وزافر صغير وزافر كبير ورسم الدبشة وتل سلمو الجنوبي ورسم عابد وأم حريف وأم جورة بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين".

وأضاف المصدر أن "وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في المنطقة."

وكان الجيش السوري قد استعاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 16 قرية وموقعا في ريفي إدلب وحلب في إطار عمليته العسكرية لاستعادة مطار أبو الضهور.