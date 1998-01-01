بالصور: جندلمان يعلق على ملابس "إسرائيلية" في السعودية .. "الرعب العربي" !

وكالات

علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على نبأ وجود ملابس تحمل كتابة بالعبرية قائلا: "حتى الملابس الإسرائيلية تثير الرعب في العالم العربي".

وتساءل جندلمان عن سبب هذا الجدل بشأم الملابس الإسرائيلية التي تباع في السعودية بقوله "لماذا هذا الخوف والهلع من ملابس تحمل العالم الإسرائيلي" .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد أشاروا في تغريدات مختلفة ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد فتح أبواب المملكة العربية السعودية للكيان الإسرائيلي، وأضاف النشطاء أن سياسة المملكة الجديدة تقوم على التطبيع العلني مع "إسرائيل".

وغيرت السعودية منذ تعيين محمد بن سلمان في منصب ولي العهد للملكة من سياستها تجاه الكيان الإسرائيلي وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن فيما سبق ان الدول العربية والإسلامية ستعترف "بإسرائيل" ووانها ستقيم علاقات معها بمجرد التوصل إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف الجبير في تصريحات صحفية، أن هناك مصالح مشتركة للسعودية وإسرائيل، إلا أنه بسبب انعدام العلاقات بين البلدين، فيما وصف المقاومة الفلسطينية وحركة حماس بأنها "إرهابية" .

من جهته دعا يسرائيل كاتز وزير الاستخبارات الإسرائيلية، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى زيارة الكيان الإسرائيلي مؤكدا أهمية دور السعودية في المنطقة وأن بإمكانها مع الولايات المتحدة قيادة مبادرة للسلام.

وقال المصدر إن المتحدث الإسرائيلي المكلف بالحديث مع وسائل الإعلام العربية قد أرفق "مقطع فيديو لمداخلته في قناة (بي بي سي) البريطانية، حول العثور على هذه الملابس في أسواق المملكة، بأنه لا يعلم من أرسل هذه الملابس إلى السعودية".

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن "مواطناً سعودياً اكتشف صورة (العلم الإسرائيلي) يتوسط مجموعة من أعلام الدول، على ملابس شتوية كان قد اشتراها لطفلته، كما أنه تم العثور على ملابس بأحد الأسواق في منطقة جازان عليها شعارات إسرائيلية شبه عسكرية .