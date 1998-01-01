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نتنياهو يطالب الرئيس عباس باستنكار قتل مستوطن أمس

الأربعاء 10 يناير 2018 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يطالب الرئيس عباس باستنكار قتل مستوطن أمس



القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس باستنكار عملية قتل المستوطن يوم أمس في الضفة الغربية.

جاءت هذه المطالب خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم بوزيري الخارجية الإيرلندي "سايمون كوفيني" والهولندي "هيلبي زيجلسترا"، في مقره بالقدس.

وقال نتنياهو الذي حمل حقيبة الخارجية أيضا، لنظيريه الايرلندي والهولندي، إن أبي مازن "مُجبر على استنكار عملية القتل البشعة التي تمت يوم أمس والكفّ عن تمويل القتلة وعائلاتهم" حسب زعمه .

وأكد نتنياهو "هنا تتجلى أمامنا جذور الصراع الحقيقي، وهو رفض الاعتراف بدولة اسرائيل في حدود معيّنة، المرفقة بتشجيع قتل الاسرائيليين أيًا كانوا"!

#نتنياهو #عباس #عملية #نابلس

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