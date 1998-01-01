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فشل تجربة منظومة "حيتس 3" الاعتراضية

الأربعاء 10 يناير 2018 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فشل تجربة منظومة "حيتس 3" الاعتراضية



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فشل التجربة الصاروخية على منظومة "حيتس 3" الاعتراضية.

وبحسب وزارة الجيش، فإن تجربة أخرى على منظومة "حيتس 3" الاعتراضية، التي كان يفترض أن تجري اليوم قد تأجلت، وذلك في أعقاب مشكلة في نقل المعطيات في منظومة التجربة الأرضية، وبالتالي فإن الصاروخ الاعتراضي لم ينطلق، مما حدا بمهندسي التجربة إلى الإعلان "No Test".

وقالت وزارة الجيش، إن ما حصل ليس له أي تأثير على المنظومة العملانية "حيتس 2"، التي يجري تفعيلها منذ سنوات من قبل الدفاعات الجوية في سلاح الجو الإسرائيلي، وعلى الصاروخ "حيتس 3" الذي سلم لسلاح الجو عام 2017.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن نائب مدير عام الصناعات الجوية، بوعز ليفي، قوله "لم نخاطر، ولذلك لم نطلق الصاروخ الاعتراضي. ولو لم يكن هناك مشكلة في منظومة الاتصال لكنا أطلقنا الصاروخ"، مضيفا أن الحديث عن برنامج عملاني معقد يأخذ كل شيء بالحسبان، وبعد عملية الفحص ستجرى التجربة مجددا.

يشار إلى أن الحديث عن تأجيل تجربة للمرة الثانية، وذلك بعد أن ألغت وزارة الجيش تجربة سابقة قبل نحو شهر، بسبب عدم توفر "عامل الأمان" في الهدف الذي يفترض اعتراضه.

وفي حينه أعلنت وزارة الجيش، أن تجربة المنظومة المعدة لاعتراض صواريخ بالستية خارج المجال الجوي قد توقفت في مرحلة مبكرة، ويجري جمع معطيات وتحليلها من قبل مهندسي التجربة.

#منظومة حيتس #فشل #الاحتلال

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