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الوزير الشاعر تعدد الخيارات وتكاثف الجهود نهجنا نحو التنمية

الأربعاء 10 يناير 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر في مكتبه، صباح اليوم، مديرة مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت د. نبال ثوابته والوفد المرافق لها، حيث  بحث الشاعر أهمية تفعيل دور الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة وابراز دورها الهام أمام الفئات المهمشة في المجتمع وابراز عملها وتطوير وتقديم الصورة الايجابية نحو الوزارة وعملها اضافة لتطوير قدرات العاملين في الوزارة والميدان في مهارة التعامل مع الاعلام ليتمكنوا من ابراز أوجه عمل والخدمات التي تقدمها الوزارة. 

أكد الوزير على أهمية دور الاعلام في نقل رسالة ورؤية الوزارة الجديدة واستراتجيتها التنموية التي تهدف الى تمكين الفئات المهمشة والضعيفة للاستغناء عن المساعدات الاغاثية الطارئة  والتحول نحو التنمية المستدامة والانخراط في عجلة الانتاج.

ودعا الشاعر الى مأسسة شراكة حقيقية وفاعلة من أجل زيادة الوعي الثقافي في المجتمع حول الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ، وأشار الشاعر الى ضرورة وضع خطة اعلامية مهنية لنقل الرسالة بشكل صحيح وسلس. مشددا على ضرورة ان يكون االجانب التنموي ركيزة أساسية في العمل الاعلامي .

من جانبها قدمت ثوابته شرحا تفصيليا عن عمل المركز الاعلامي حيث تأسس في العام 1996 كمبادرة لتطوير الاعلام في الجامعة ويهدف لتطوير قدرات الاعلاميين والمسؤولين وطلاب الاعلام في الجامعة لنهوض بواقع الاعلام في فلسطين واصدار التقارير الاعلامية التي تتعلق بمختلف فئات المجتمع اضافة لتنظيم التدريبات للكوادر العاملة من كافة المؤسسات الرسمية وغير الأهلية .

 وأبدت د. نبال ثوابته استعداد المركز لتنسيق الوزارة للعمل على ايصال الرؤية الجديدة للوزارة للمجتع وتوعيته بخدمات وزارة التنمية الاجتماعية اضافة لتطوير مهارات العاملين في الوزارة حول كيفية التعامل وع الاعلام، مؤكدة أن  التعاون مع الوزارة ليس جديدا حيث يعمل الطرفان مع الفريق الوطني للاستراتيجية الوطنية لاعداد تقرير حول حقوق الطفل  والأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين.

كما دعا داوود الديك لضرورة تعزيز الفكر التنموي وخلق رؤية حقيقية بالاتصال والتفاعل مع المجتمع والاستفادة من استديوهات وحدة تطوير الاعلام في الجامعة

كما اتفق الطرفان على ضرورة صياغة مذكرة تفاهم واضحة للعمل المشترك بين الوزارة والمركز خلال الفترة القادمة للمساعدة في تطوير خطة اعلامية للوزارة، واعداد المواد الاعلامية المختلفة لتوعية ببرامج عمل وزارة التنمية الاجتماعية. 

#ابراهيم الشاعر

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