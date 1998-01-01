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ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة واحدة من العسل؟

الأربعاء 10 يناير 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة واحدة من العسل؟



وكالات -

يعد العسل من أفضل المواد الغذائية الطبيعية فائدة للإنسان، وذلك بفضل احتوائه على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية فضلاً عن خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والأكسدة.

وتحتوي الملعقة الواحدة فقط على 64 سعرة حرارية وليست بها أية دهون.

وذكر موقع «بولدسكاي» المعني بالصحة 8 فوائد للعسل منها أن العسل الخام يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بالجسم، الأمر الذي يترتب عليه إنقاص الوزن بفاعلية، كما يخفض مستوى الكوليسترول السيئ بالجسم إضافة لتقوية القلب، حيث أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العسل يمكن أن تمنع انسداد الشرايين والذي يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب، وتدهور الذاكرة أو الصداع وتقوية الذاكرة، حيث أثبتت الأبحاث أن العسل يتميز بقدرته على محاربة الإجهاد الذهني وتحسين الذاكرة، كما أن النوم الجيد الموجود في العسل يزيد من مستوى الأنسولين في الدم، والذي يطلق السيروتونين، ويتم تحويل «السيروتونين» كذلك إلى الميلاتونين، وهو هرمون يعزز نوعية النوم.

كما يعمل العسل على تحسين أداء الجهاز الهضمي باعتباره مطهراً قوياً، ويساعد في علاج ومنع الأمراض المختلفة المرتبطة بالجهاز الهضمي مثل القرحة والتهاب المعدة والأمعاء البكتيرية إضافة إلى تنقية البشرة، حيث تساعد المواد المضادة للأكسدة المتوفرة في العسل على تنقية الجسم من السموم، ما يساعد على نقاء وصفاء البشرة، فضلاً عن تحسين نشاط الدورة الدموية والوقاية من السرطان لاحتوائه على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

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