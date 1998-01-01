جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو: حفل زواج شابين مثليين في السعودية يثر جدلا واسعا

الأربعاء 10 يناير 2018 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: حفل زواج شابين مثليين في السعودية يثر جدلا واسعا



الرياض / وكالات /

كشفت شرطة منطقة مكة بالسعودية ملابسات حفل زفاف غريب الأطوار جرى تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي.


ونقل موقع “سبق الإخباري” عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن مشاركين فيما وصف بأنه “مشهد تمثيلي” لحفل زفاف ظهر فيه رجل في ملابس نسائية، قد تم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.


وقال المتحدث الأمني إن شرطة محافظة العرضيات (الواقعة جنوب غرب السعودية والتابعة إداريا لمنطقة مكة) تلقت فجر يوم الجمعة الماضي بلاغا من أحد المواطنين، وكان مدعوا لحفل شعبي بإحدى الاستراحات الخاصة، قال فيه إن المدعوين تفاجأوا “بدخول بعض الشباب، أحدهم يرتدي ملابس نسائية في مشهد تمثيلي لحفل زفاف”.


صحيفة المرصد التي حذفت الخبر في وقت لاحق بعد تدخل السلطات قالت: قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الأربعاء، إن شرطة منطقة مكة المكرمة تحقق في إقامة حفل زواج لشابين مثليين، بعد أن داهمت الحفل، وألقت القبض على المشاركين فيه. ولم يصدر بيان…


وأعلن المتحدث باسم شرطة مكة أنه “تم اتخاذ إجراءات الضبط، وتحديد هوية الشاب المتشبه بالنساء ومرافقيه، والقبض عليهم، وإيقافهم، وإحالة القضية للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

#حفل زواج #مثليين #السعودية

أخبار ذات صلة

فيديو: حفل زواج بين رجلين "مثليين".. وفي النجف..

فيديو: ضبط عرس للشواذ و"أثداء" صناعية بشقة في الرياض تثير جدلا واسعا

شاب تركي يخطب امام الكعبة

شاهد: شاب تركي يتقدم لخطبة فتاة أمام الكعبة يثير جدلا واسعا

السعودية: ضرب مثليين باكستانيين حتى الموت

بالصور: أميرات يثرن جدلا في السعودية بسبب ملابسهن المثيرة..!!

860x484 (1)

فيديو.. الطفلة الروسية "المحبطة" يحقق انتشارا واسعا

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن : دحلان خطير كما حماس وممنوع من دخول امريكا منذ 2010

مقتل مستوطن قرب نابلس وليبرمان يعلن المصادقة على بناء 1285 وحدة استيطانية

تفاصيل عملية نابلس: منفذي العملية أطلقوا 22 رصاصة

المالية :صرف دفعات مالية من المستحقات لموظفي غزة

الجيش الاردني يقتص للطيار معاذ الكساسبة

الأونروا: دفع بدل ايجار لـ 2000 أسرة نهاية الأسبوع والموافقة على بناء 300 منزل

الرياض : "رسالة صوتية" لأمير سعودي تكشف تفاصيل ما حدث داخل القصر الملكي

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس وبن سلمان

مجدلاني يكشف: السعودية نقلت لنا "صفقة القرن" وهي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

المستوطن القتيل

جيش الاحتلال يرجح : خلية تابعة لحركة فتح هي من نفذت عملية نابلس النوعية

الحاخام المتطرف

تفاصيل عملية قتل الحاخام المتطرف " شيبح " : 22 طلقة خلال 40 ثانية

ترامب والرئيس عباس

مسؤول فلسطيني يكشف حوى التفاهمات التي تمت بين السلطة وإدارة أوباما و أنهاها ترامب

تسفي يحزقيلي - ارشيف

تدرب على ايدي الموساد.. "هوية مزورة": صحافي إسرائيلي بثوب جهادي اخترق التنظيمات الاسلامية

الاتصالات الفلسطينية