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ما هو مضمون رسالة الرئيس عباس للسيد حسن نصرالله التي حملها عزام الأحمد؟

الأربعاء 10 يناير 2018 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو مضمون رسالة الرئيس عباس للسيد حسن نصرالله التي حملها عزام الأحمد؟



رأي اليوم

دار حوار تميز ببعض السخونة والمطبات السياسية الاسبوع الماضي بين المستشار المقرب من الرئيس الفلسطيني ومبعوثه للمهام الخاصة عزام الاحمد والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.


 حصل اللقاء بين الرجلين بعدما حضر الاحمد إلى بيروت مبلغا بان لديه رسالة خطية من الرئيس عباس للسيد حسن نصرالله.
الاحمد كما علمت “رأي اليوم” رفض تسليم  الرسالة لمسئولي ملف العلاقات الخارجية والملف الفلسطيني في حزب الله واصر على انها رسالة شخصية ومباشرة وانه سيغادر بيروت إذا لم يسلمها لسماحة السيد شخصيا.
حصل اللقاء في اليوم التالي وابلغ الحزب الاحمد بانه يستطيع الحضور لمقابلة السيد نصرالله وحيدا وبدون حضور السفير الفلسطيني في بيروت.
بعد تبادل تقييمات وإتفاق “شفوي” على دعم إنتفاضة جديدة في الاراضي  المحتلة من اجل القدس تم الإطلاع على الرسالة.
وفقا لمصادر رأي اليوم الرسالة فيها بند واحد فقط حيث يطلب عباس من السيد نصرالله التدخل والتوسط لتنظيم “زيارة رسمية” له لطهران على اساس انه لم يقم من وقت طويل بزيارة رسمية وسبق ان زار طهران على هامش مؤتمر فقط.

#عباس #نصر الله #الاحمد #رسالة

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