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المجلس الوطني للتمكين يعقد دورة تدريبية حول مقاطعة المنتجات الاسرائيلية

الأربعاء 10 يناير 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني للتمكين يعقد دورة تدريبية حول مقاطعة المنتجات الاسرائيلية



غزة / سما /

عقد المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية، حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشمل الأهداف والنتائج الايجابية لصالح الاقتصاد الفلسطيني في ظل الخسارة التي يمكن أن يتم تحقيقها ضد الكيان الصهيوني. وشارك في الدورة التي عقدت في مقر المجلس بغزة، ما يقارب 20 شابًا.

ورحب عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني م. أيمن علي بالمشاركين، مؤكدًا على أهمية هذه الدورة لمقاطعة المنتجات والتي تضر باقتصاد الاحتلال الاسرائيلي خصوصًا في هذه الايام لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وتعديات على كل ما يخص الفلسطيني. وذكر علي، أن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تكلف الخزينة الاسرائيلية ما يقارب 4 مليار دولار سنويًا وأن خسائر اسرائيل من عام 2005 إلى عام 2016 تقدر بحوالي 33 مليار دولار موضحًا أن 11 مليار دولار من الخسائر كان من حجم الناتج القومي.

وأشار عضو الهيئة التنفيذية أن تخفيض الاستهلاك للمنتجات الاسرائيلية يشجع المنتج الوطني الفلسطيني ويوفر فرص عمل للفلسطينيين، مشددًا على البدأ بتنظيف بيوتنا ومتاجرنا من المنتجات الاسرائيلية واحدة تلو الاخرى، لمقاطعة كل المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل فلسطين أو عربي أو أجنبي. يشار إلى أن الدورة التدريبية تركت الأثر الواضح والإيجابي على المشاركين وستستمر لمدة عشرة أيام.

#الاحتلال

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