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العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون المشترك مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين

الأربعاء 10 يناير 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون المشترك مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين



خانيونس / سما /

استقبلت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس وفداً من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ضم الوفد الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين وعدد من أعضاء النقابة وكان في استقبالهم عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبو شنب ونائب العميد للشؤون الأكاديمية الدكتور حسام نعيم النفار ونائب العميد للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد الدين البلتاجي ورئيس قسم العلاقات العامة الأستاذ محمود رفيق الفرا، وعدد من ذوي العلاقة من الجانبين.

ورحب د. أبو شنب بالوفد الزائر، مؤكداً على ضرورة التكامل مع كافة المؤسسات والجهات الوطنية بما يسهم في تحقيق التميز والتقدم للجميع وتحقيق مصلحة المجتمع الفلسطيني، مقدماً شكره لنقابة الصحفيين الفلسطينيين على جهودها الكبيرة في تنظيم العمل الإعلامي والصحفي في قطاع غزة. بدوره أشاد د. الأسطل بالتوافق الحاصل في الكلية مشددًا على أهمية تواصل العمل البناء في الكلية لخدمة المواطن الفلسطيني في المنطقة الجنوبية على وجه الخصوص وقطاع غزة عمومًا، داعيـًا جميع المؤسسات الفلسطينية إلى الاقتفاء بتجربة الكلية في التوافق والبناء.

موضحاً د. الأسطل أن الزيارة تهدف إلى توطيد التعاون مع الكلية لتحقيق الأهداف المشتركة وكذلك لتهنئة الكلية ببداية حقبة جديدة في العمل الأكاديمي لخدمة الوطن. وفي نهاية الزيارة اصطحب قسم العلاقات العامة الوفد الزائر في زيارة تعريفية بالكلية شملت مرافق ومباني الكلية حيث تم الاتفاق في نهايتها على وضع الخطط لتنفيذ برامج مشتركة لخدمة المنتسبين للطرفين.

#العلوم والتكنولوجيا

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