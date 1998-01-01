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كيف تطيل عمر بطارية هاتفك؟

الأربعاء 10 يناير 2018 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تطيل عمر بطارية هاتفك؟



وكالات / سما /

من أكثر الأمور التي تقلق المستخدمين عملية الشحن التي تفرض على المستخدم أن يقوم بها يومياً، وغالباً ما تختلف سرعة استهلاك وأداء البطارية من جهاز لآخر ومن مستخدم لآخر، ما يجعل عملية مراقبة البطارية شيئاً لا بد منه.

تطبيق "Battery_Health 3" المخصص لأجهزة "ماك" هو عبارة عن أداة مراقبة للبطارية، يقدم تحليلا مفصلا وعميقا لاستهلاك البطارية على أجهزة ماك وآيفون وآيباد.

يقدم التطبيق إحصائيات دقيقة وموسعة حول البطارية بما فيها، مستوى الطاقة، ووضع البطارية، ودرجة الحرارة، والقدرة وغيرها.

يتيح التطبيق إمكانية مزامنة أجهزة آيفون و آيباد لمراقبة أداة البطارية، حيث تفيد هذه الإحصاءات في معرفة سبب ضعف أداء جهازك، وإن كان بسبب أداء البطارية أم لا.

كما يوفر التطبيق ميزة لإطالة عمر البطارية عن طريق إغلاق التطبيقات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، كما يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات مخصصة من قبلهم حول مستوى شحن البطارية.

يتوفر التطبيق لمستخدمي أجهزة ماك بسعر 12 دولاراً، مع إمكانية تجربته مجاناً لمدة 3 أيام.

#البطارية

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