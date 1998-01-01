الجمعية الإسلامية تنظم جلسة تفريغ نفسي لأمهات الأيتام

غزة / سما /

نظمت الجمعية الإسلامية محافظات غزة ، جلسة تفريغ نفسي لأمهات الأيتام والأسر ، حيث أكدت الأستاذة رندة سكيك المرشدة النفسية ،على ضرورة استمرار هذه الجلسات ، حيث تقسم الجلسة ما بين مناقشات الحالة النفسية والمشاعر ، وتتخلل هذه الجلسة تعبير عن الحالة النفسية من خلال بعض تمرين تنفس والاسترخاء ومسابقات ، وألعاب تنشيطية .

كما أوضحت الأستاذة رندة سكيك ، خلال الجلسة التي شاركت فيها العديد من السيدات ،ضرورة عقد جلسات تثقيفية للنساء خاصة في مجال الدعم النفسي .

من جانبه تقدم مدير عام الجمعية بالشكر للأستاذة رندة سكيك على الجهود الطيبة .

حيث قال أن الجمعية مهتمة بالجانب النفسي كالجانب المادي والاجتماعي لان ذلك يعكس ايجاباً على المجتمع الفلسطيني.

وأشارت بعض أمهات الأيتام إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات وخاصة بعد زيادة الأمراض النفسية في المجتمع الغزي وخاصة في ظل الحصار الخانق والضغوطات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأمهات