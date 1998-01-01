جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجمعية الإسلامية تنظم جلسة تفريغ نفسي لأمهات الأيتام

الأربعاء 10 يناير 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت الجمعية الإسلامية محافظات غزة ، جلسة تفريغ نفسي لأمهات الأيتام والأسر ، حيث أكدت الأستاذة رندة سكيك المرشدة النفسية ،على ضرورة استمرار هذه الجلسات ، حيث تقسم الجلسة ما بين مناقشات الحالة النفسية والمشاعر ، وتتخلل هذه الجلسة تعبير عن الحالة النفسية من خلال بعض تمرين تنفس والاسترخاء ومسابقات ، وألعاب تنشيطية .
كما أوضحت الأستاذة رندة سكيك ، خلال الجلسة التي شاركت فيها العديد من السيدات ،ضرورة عقد جلسات تثقيفية للنساء خاصة في مجال الدعم النفسي .
من جانبه تقدم مدير عام الجمعية بالشكر للأستاذة رندة سكيك على الجهود الطيبة .

حيث قال أن الجمعية مهتمة بالجانب النفسي كالجانب المادي والاجتماعي لان ذلك يعكس ايجاباً على المجتمع الفلسطيني.

وأشارت بعض أمهات الأيتام إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات وخاصة بعد زيادة الأمراض النفسية في المجتمع الغزي وخاصة في ظل الحصار الخانق والضغوطات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأمهات

#الجمعية الإسلامية

أخبار ذات صلة

حزان وترامب - ارشيف

الصليب الأحمر يندد بإسرائيل بعد إهانة عضو كنيست لأمهات أسرى فلسطينيين

صورة المواطن احمد الصوير

شاهد..مواطن غزة يبكي .."ليش انام بالشارع واطفالي بملجئ الأيتام وزوجتي بالمستشفى"

15 نائبا من كتلة فتح يطالبون بعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي

مجلس الامن

جلسة طارئة صباح الجمعة لمجلس الامن بشأن القدس

مجلس الأمن

جلسة طارئة لمجلس الأمن حول القرار الأميركي بشأن القدس

الأونرو

الأونروا ردا على نتنياهو : مهامنا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن : دحلان خطير كما حماس وممنوع من دخول امريكا منذ 2010

مقتل مستوطن قرب نابلس وليبرمان يعلن المصادقة على بناء 1285 وحدة استيطانية

تفاصيل عملية نابلس: منفذي العملية أطلقوا 22 رصاصة

المالية :صرف دفعات مالية من المستحقات لموظفي غزة

الجيش الاردني يقتص للطيار معاذ الكساسبة

الأونروا: دفع بدل ايجار لـ 2000 أسرة نهاية الأسبوع والموافقة على بناء 300 منزل

الرياض : "رسالة صوتية" لأمير سعودي تكشف تفاصيل ما حدث داخل القصر الملكي

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس وبن سلمان

مجدلاني يكشف: السعودية نقلت لنا "صفقة القرن" وهي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

المستوطن القتيل

جيش الاحتلال يرجح : خلية تابعة لحركة فتح هي من نفذت عملية نابلس النوعية

الحاخام المتطرف

تفاصيل عملية قتل الحاخام المتطرف " شيبح " : 22 طلقة خلال 40 ثانية

ترامب والرئيس عباس

مسؤول فلسطيني يكشف حوى التفاهمات التي تمت بين السلطة وإدارة أوباما و أنهاها ترامب

تسفي يحزقيلي - ارشيف

تدرب على ايدي الموساد.. "هوية مزورة": صحافي إسرائيلي بثوب جهادي اخترق التنظيمات الاسلامية

الاتصالات الفلسطينية