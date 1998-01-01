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قلقيلية : اجتماع شبكة حماية الأسرة من المخدرات

الأربعاء 10 يناير 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم  اجتماع شبكة حماية الأسرة من المخدرات في المحافظة، بحضور أعضاء الشبكة.

ورحب المحافظ بالحضور، مباركا لأعضاء الشبكة افتتاح مقرهم الجديد في المحافظة، مشيرا إلى أهمية الشبكة في محاربة آفة المخدرات التي يحاول الاحتلال ترويجها لأبناء شعبنا من اجل تفكيك المجتمع وثنيه عن قضاياه وهمومه الأساسية والمتمثلة في الاحتلال ومستوطنيه وسياسات التهويد الهادفة إلى قضم الأرض ونهبها، داعيا أعضاء الشبكة إلى بذل المزيد من الجهود للنهوض بالمركز وتطويره من اجل القضاء على آفة المخدرات، مؤكدا على أهمية تطوير المركز ليصبح مركزا للفطام يساهم في القضاء على هذه الآفة الخطيرة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل الشبكة خلال العام 2018، وتشكيل لجان الشبكة وخطة عمل الشبكة خلال الثلث الأول للعام الحالي، كما تم مناقشة استكمال الإجراءات القانونية لمركز الفطام.

#اجتماع

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