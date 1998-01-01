مي حريري توضح ما حصل معها بعد حرق شعرها!

عالم الفن

طمأنت الفنانة اللبنانية مي حريري جمهورها على صحّتها، بعد تعرّضها لحادث بسيط ادى الى احتراق شعرها.

وفي التفاصيل، نشرت حريري، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، صورة لها، وكتبت: " أنا بألف خير الحمد لله. هيدا حادث يمكن يصير مع أي شخص، انا كنت عم عايد حدا من الفانز اللي بيعزو علي كتير بعيد ميلادو، وفجأة صار اللي صار. شكرا لمحبتكن ورسايلكن الحلوة".

وكانت الفنانة قد تعرّضت لموقف محرج ومخيف أثناء بثها لمقطع فيديو مباشر على "سناب شات"، وجهت من خلاله رسالة شكر لأحد معجبيها. وظهرت حريري وهي تعايد أحد معجبيها في عيد ميلاده قرب مدفأة، كانت النار مشتعلة فيها، لتلاحظ بعدها أنّ شعرها بدا يحترق، وصرخت طالبة النجدة، حيث قام أحد الأشخاص الموجودين بمساعدتها من دون أن تصاب بأي أذى.