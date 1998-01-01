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موسكو تحدد من أين انطلقت الدرونات التي هاجمت حميميم

الأربعاء 10 يناير 2018 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تحدد من أين انطلقت الدرونات التي هاجمت حميميم



موسكو/وكالات/

أفادت صحيفة "النجم الأحمر" الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية، بأن الدرونات التي هاجمت قاعدة حميميم انطلقت من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب.

وذكرت الصحيفة اليوم: "تم التحقق من أن عملية إطلاق الدرونات جرت من منطقة خفض التصعيد "إدلب" الخاضعة لتشكيلات مسلحة تابعة لما يسمى بالمعارضة السورية "المعتدلة".

وتابعت الصحيفة أن وزارة الدفاع الروسية بعثت رسالة إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الجنرال أكار هولوسي، وأخرى لرئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

وجاء في الرسالتين أن أنقرة يجب أن تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها في مجال ضمان مراعاة نظام وقف العمليات القتالية من جانب الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، وتنشيط العمل في مجال نشر نقاط مراقبة في منطقة تخفيض التصعيد "إدلب" بهدف منع مثل هذه الهجمات بواسطة الدرونات ضد أية منشآت ومواقع".

المصدر: نوفوستي

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