وكالات / سما /

قد تختلف الموضوعات التي يتحدث عنها الأشخاص عند إجراء بث مباشر في فيسبوك، وذلك تبعًا للمجال الذي يعملون به، سنقدم لك في هذه السلسلة نصائح لاستخدم Facebook Live استنادًا إلى مجال عملكواحتياجاتك ومقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه لعملية البث، بدءًا من 10 دقائق وحتى أربع ساعات بحد أقصى.

استعرضنا معكم في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة مجموعة نصائح للصحفيين و نصائح للرياضيين و نصائح للفنانين الكوميديين حول كيفية استخدام Facebook Live، ونتابع معكم في هذا الجزء مجموعة جديدة من النصائح.

نصائح لرواد الأعمال: كيف تستخدم FacebookLive في مجالك؟

بث مباشر من 5 إلى 10 دقائق

نظرة سريعة: امنح المعجبين نظرة سريعة على النتائج التي ستحصل عليها عند العمل في مشروع جديد أو كتابة كتاب.

نصيحة اليوم: يمكنك مشاركة نصيحة يومية سريعة من واقع خبرتك لمساعدة المشاهدين على بدء طريقهم نحو النجاح.

استطلاع رأي: وفر للمعجبين إمكانية اقتراح موضوع والتصويت عليه لتناوله في ندوة نقاشية مستقبلية.

بث مباشر من 10 إلى 30 دقيقة

قصص النجاح: يمكنك تحفيز المعجبين من خلال مشاركة قصص النجاح المفضلة لديك وتشجيعهم على مشاركة قصصهم المفضلة.

قواعد الاستخدام الصحيح وغير الصحيح: احرص على مشاركة نصائح وتلميحات مفيدة مع المعجبين في أي مجال بدءًا من مخاطبة الجمهور وحتى الاستثمار.

مراجعة المنتج: احرص على فتح علبة المنتج أثناء البث ومشاركة رأيك بأمانة بشأن المنتج الذي تلقيته.

مشاهد حصرية: إذا كنت أحد الحضور بمنتدى المطورين حول العالم أو بإحدى المحطات في جولة Techweek، فاحرص على إجراء بث مباشر سريع بين العروض التوضيحية لتقديم مشاهد حصرية للمعجبين.

بث مباشر من 30 إلى 240 دقيقة

مشاهد مصورة للحدث: سواءً كنت المتحدث الرئيسي أو أحد الحضور، احرص على اصطحاب المشاهدين إلى أحداث حصرية.

ندوة نقاشية تتسم بالطابع الشخصي: احرص على الاستفادة من اقتراحات المعجبين بشأن الموضوعات أو اختر ما يهمك وشارك خبرتك في قطاع الأعمال.

التعاون: شكل فريقًا مع أحد زملائك من رواد الأعمال لتبادل الاستراتيجيات ونماذج الأعمال.

تسليط الضوء على يوم من الحياة اليومية: اصطحب المشاهدين في جولة من الاجتماعات والخطابات التجارية وفعاليات جمع التبرعات وما إلى ذلك.