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مدحت صالح يكشف عن مرضه الذي أوقعه بمواقف محرجة

الأربعاء 10 يناير 2018 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدحت صالح يكشف عن مرضه الذي أوقعه بمواقف محرجة



عالم الفن

فاجأ الفنان المصري ​مدحت صالح​ جمهوره حيث أعلن إنه يعاني من ضعف بنظره بعض الشيء وتتسبب الإضاءة القوية خلال الحفلات في زيادته المشكلة.

واشار صالح الذي حل ضيفاً على برنامج "عيش الليلة" مع الممثل المصري أشرف عبد الباقي الذي يعرض على قناة الـdmc الى أن ضعف نظره تسبب له بعدد من المواقف المحرجة له، ومنها تحيته للفنانة زيزي مصطفى، على المسرح ليكشتف بعدها أنها طبيبة وليست زيزي مصطفى وأخبره بذلك زوجها الذي كان يجلس إلى جانبها ووقف بعد تحيته لها قائلًا: "زيزي مصطفى مين يا أستاذ دي دكتورة وزوجتي".

وكشف صالح إنه في حفل غنائي آخر كان يحضره الفنانين علي الحجار، ومحمد الحلو، وفنان أخر فقام بتحيتهما من على المسرح، ووجه تحية للممثل محمد متولي، ليكتشف بعدها أنه الممثل لطفي لبيب، والذي لم ينس له هذا الموقف إلى الآن.

#مدحت صالح

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