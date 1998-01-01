"تيليغرام" تطلق عملتها الافتراضية

وكالات / سما /

يعتزم تطبيق الرسائل "تيليغرام" إطلاق عملة افتراضية مشفرة خاصة به، وذلك بعد تزايد شعبية العملات الافتراضية، والتي أنهت 2017 بزيادة قدرها 552 مليار دولار في قيمتها السوقية عن 2016.

ونقل موقع "TechCrunch" عن مصادر أن "تيليغرام" تخطط لتسمية العملة الجديدة بـ "Gram"، ومع العملة الجديدة ستطلق "تيليغرام" منصة "بلوكشين" لبيع عملتها.

وتخطط "تيليغرام"، بحسب المعلومات الأولية، لتوفير تمويل لمشروعها من خلال طرح أولي لعملتها الجديدة، حيث تأمل "تيليغرام" بجذب ما يصل إلى نصف مليار دولار.

وتعتمد العملات الرقيمة على التشفير، وتتميز بأنها "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم.

ومرت العملات الإفتراضية بمراحل هامة خلال 2017، كان أبرزها، عندما أعطت هيئة تنظيمية أمريكية للمرة الأولى الضوء الأخضر، مطلع ديسمبر/كانون الأول للبدء في إصدار عقود آجلة بالعملة الرقمية "بيتكوين".

وتصدرت العملة الأشهر "بيتكوين" تلك العملات الافتراضية، بقيمة سوقية بلغت نهاية 2017 نحو 218.4 مليار دولار، فيما، حلت عملة "رابيل" في المرتبة الثانية بقيمة سوقية عند 85.5 مليار دولار.