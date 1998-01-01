جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كهرباء غزة : الجدول المعمول به 6 ساعات وصل مقابل 12 قطع

الأربعاء 10 يناير 2018 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة : الجدول المعمول به 6 ساعات وصل مقابل 12 قطع



غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأربعاء أن الجدول المعمول به لوصل الكهرباء 6 ساعات وصل مقابل 12 قطع، وذلك بعد دخول الـ50 ميجا وات المعادة من الاحتلال الاسرائيلي إلى الخدمة قبل يومين.

وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت في بيان لها أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجا وات بعد عودة الـ50 ميجا المقلصة.

وبين أن الخطوط المصرية تعمل بقدرة 14 ميجا وات، حيث إن خط "غزة 2" المصري لا زال معطلًا منذ أكثر من شهر.

وأشار إلى أن محطة التوليد تمد بقرابة 56 ميجا وات من الطاقة، وأن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم هو 190 ميجا وات، فيما احتياج القطاع 500 ميجا وات تقريبًا.

#كهرباء غزة #وصل #ساعات

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة -ارشيفية

جدول كهرباء غزة: 24 ساعة فصل مقابل 3- 4 ساعات وصل

كهرباء غزة

كهرباء غزة تعلن عن عودة جدول 4 ساعات وصل مقابل 12 قطع

غزة:ادخال شاحنات الوقود المصري والكهرباء 4 ساعات وصل مقابل 12 فصل

وقود مصري -ارشيفية

ادخال وقود مصري لمحطة الكهرباء و عودة جدول 4 ساعات وصل مقابل 12 فصل

كهرباء غزة -ارشيفية

غزة: ساعات وصل الكهرباء ستصل لـ8 ساعات وصل حتى نهاية 2017 و 24 ساعة بحلول 2020

شركة الكهرباء : العمل بجدول 5 ساعات وصل

الأكثر قراءة اليوم

اصابة القيادي في حماس "عماد العلمي" بطلق ناري في الراس اثناء تفقده لسلاحه الشخصي

سيناريو الاجتياح الإسرائيلي لغزة بالكامل وتفادي الكارثة الإنسانية وتسليمه للسلطة

واشنطن : دحلان خطير كما حماس وممنوع من دخول امريكا منذ 2010

مقتل مستوطن قرب نابلس وليبرمان يعلن المصادقة على بناء 1285 وحدة استيطانية

المالية :صرف دفعات مالية من المستحقات لموظفي غزة

تفاصيل عملية نابلس: منفذي العملية أطلقوا 22 رصاصة

الجيش الاردني يقتص للطيار معاذ الكساسبة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس وبن سلمان

مجدلاني يكشف: السعودية نقلت لنا "صفقة القرن" وهي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

المستوطن القتيل

جيش الاحتلال يرجح : خلية تابعة لحركة فتح هي من نفذت عملية نابلس النوعية

الحاخام المتطرف

تفاصيل عملية قتل الحاخام المتطرف " شيبح " : 22 طلقة خلال 40 ثانية

ترامب والرئيس عباس

مسؤول فلسطيني يكشف حوى التفاهمات التي تمت بين السلطة وإدارة أوباما و أنهاها ترامب

تسفي يحزقيلي - ارشيف

تدرب على ايدي الموساد.. "هوية مزورة": صحافي إسرائيلي بثوب جهادي اخترق التنظيمات الاسلامية

الاتصالات الفلسطينية