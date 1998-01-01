افتتاح بطولة "أيقونة" القدس عهد التميمي

غزة / سما /

افتتحت بطولة "أيقونة" القدس عهد التميمي للكرة الطائرة مواليد (1999) فما فوق، وذلك مساء يومي الإثنين، والثلاثاء، على صالة الشهيد سعد صايل في مدينة غزة،.

وحققت فرق خدمات جباليا، نماء، اتحاد بيت حانون الرياضي، والصداقة، الفوز في منافسات اليومين الأول والثاني من الأسبوع الأول من البطولة، وذلك بحضور أعضاء الاتحاد سليم زيارة، إيهاب كحيل، وشادي شبات، والأمين العام للاتحاد سعد الله أبو عيطة، وعدد من رؤساء الأندية، وأعضاء مجالس الإدارات، وحشد من محبي اللعبة وعشاقها.

خدمات جباليا (3/0) الرباط

وحقق فريق خدمات جباليا فوزاً هاماً على فريق الرباط في منافسات الجولة الأولى، وذلك بثلاثة أشواط نظيفة، حيث جاءت نتائجها على النحو التالي: (25/13)،(25/23)،(25/17).

وقاد اللقاء طاقم تحكيمي مكون من جهاد أبو حبل حكماً أولاً، وحاتم حمودة ثانياً، عادل أبو ركبة مسجلاً، ومراقبي خطوط حسن غنيم، ومحمد درابية، و محمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال حسونة مراقباً للحكام.

نماء (3/0) شباب جباليا

فيما سار على ذات الدرب فريق نماء، حينما حقق فوزاً مستحقاً على فريق شباب جباليا، وذلك أيضاً بثلاثة أشواط دون رد، حيث جاءت نتائجها على النحو التالي: (25/21)،(25/17)،(16/7).

وقاد اللقاء طاقم تحكيمي مكون من ياسر أبو عبيد حكماً أولاً، ورجب عبيد ثانياً، سمير المقيد مسجلاً، ومراقبي خطوط محمد أبو ركبة، وياسين عوكل، محمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال حسونة مراقباً للحكام.

اتحاد بيت حانون الرياضي (3/1) الرباط

ونجح اتحاد بيت حانون الرياضي بحسم لقائه أمام الرباط، وذلك بثلاثة أشواط لواحد، حيث جاءت نتائجها على النحو التالي: الشوط الأول لصالح بيت حانون بنتيجة (25/15)، ولكن الرباط تمكن من تعديل النتيجة، وحصد الشوط الثاني بنتيجة (25/13)، ولكن أبناء الشمال حسموا الشوطين الثالث والرابع لصالحهم، بنتيجة (25/16)، و(25/13).

وقاد اللقاء طاقم تحكيمي مكون من محمد أبو سعد حكماً أولاً، وعاطف حسونة ثانياً، هشام الخطيب مسجلاً، ومراقبي خطوط أحمد زقوت، ومحمد صافي، مصطفى النواجحة من لجنة المسابقات، وجمال فياض مراقباً للحكام.

الصداقة (3/0) نماء

وتمكن الصداقة من تحقيق فوز نظيف على حساب نماء، وذلك بثلاثة أشواط نظيفة، حيث جاءت نتائجها على النحو التالي: (25/21)،(25/16)،و(25/14).

وقاد اللقاء طاقم تحكيمي مكون من جميل الزعانين حكماً أولاً، ومحمد مهاني ثانياً، أكرم السرسك مسجلاً، ومراقبي خطوط بلال أبو سمعان، وحارث أبو العمرين، مصطفى النواجحة من لجنة المسابقات، وجمال فياض مراقباً للحكام.