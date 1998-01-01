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هاري كين يحدد شرطه الوحيد للبقاء مع توتنهام

الأربعاء 10 يناير 2018 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين يحدد شرطه الوحيد للبقاء مع توتنهام



وكالات / سما /

أكد النجم الدولي الإنجليزي هاري كين على سعادته مع توتنهام، كما كشف على أن تحقيق الألقاب هو السبيل الوحيد لإقناعه بالبقاء مع النادي اللندي وسط اهتمام ريال مدريد بضمه.

وظهر هاري كين في مقابلة سريعة مع “سكاي سبورتس” حيث تحدث عن السبب الذي قد يجعله يواصل مسيرته مع توتنهام قائلاً “كما أقول دائماً، أريد الاستمرار في التطور من أجل الوصول إلى مستوى أفضل ومساعدة توتنهام ومنتخب إنجلترا”.

وأضاف هاري كين قائلاً “نريد الفوز بالألقاب، إنه هدفنا في توتنهام الآن بعد أن وصلنا إلى أهدافنا خلال المواسم الماضية، إذا نجحنا في تحقيق ألقاب مهمة سأكون سعيداً بالاستمرار بالتأكيد”.

ويرتبط هاري كين (24 سنة) مع توتنهام بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022، هو الذي سجل أكثر من 130 هدفاً خلال 4 مواسم ونصف له حتى الآن بقميص توتنهام.

#هاري كين #توتنهام

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