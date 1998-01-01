أتلتيكو يتفوق على لييدا ويعبر إلى ربع نهائي كأس الملك

وكالات / سما /

قطع أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تجديد الفوز على ضيفه لييدا بثلاثية نظيفة في مباراة إياب دور الـ16 التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بأقل مجهود ممكن حيث أن المدرب دييجو سيميوني منح فرصة المشاركة للكثير من البدلاء، وعلى الرغم من ذلك خلق فريق العاصمة بعض الفرص الخطيرة على مرمى الضيوف لكن بدون استثمار أيٍ منها لينتهي الشوط كما بدأ سلبي النتيجة (0-0).

وضرب أتلتيكو مدريد بقوة خلال شوط المباراة الثاني حيث أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 57 عبر يانيك كاراسكو، قبل أن يضاعف الفرنسي كيفن جاميرو النتيجة في الدقيقة 74، فيما تكفل الوافد الجديد فيكتور فيتولو بإكمال الثلاثية في الدقيقة 81.

وبنتيجة اليوم يكون أتلتيكو مدريد أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على ليدا في مجموع المباراتين بـ (7-0)، لينتظر فريق سيميوني خصمه المقبل الذي ستسفر عنه القرعة.