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البلوز يفشل في إبعاد هازارد عن الملكي

الأربعاء 10 يناير 2018 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البلوز يفشل في إبعاد هازارد عن الملكي



وكالات / سما /

أكدت تقارير جديدة، اليوم الثلاثاء، أن إدين هازارد، نجم تشيلسي، في طريقه إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن إدارة النادي الملكي، وبناءً على توصية من المدرب زيدان، قد تواصلت بالفعل مع هازارد، الذي أكد اعتزامه الرحيل عن البلوز، عقب نهاية الموسم الجاري.

ولفتت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن تشيلسي قدم عرضًا للبلجيكي، من أجل تجديد عقده، الذي سينتهي في عام 2020.

وأوضحت أن العرض من شأنه، أن يجعل هازارد الأعلى أجرًا في البريميرليج، براتب سنوي يبلغ 17.6 مليون يورو، متفوقا على بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، الذي يتقاضى 17 مليونًا، لكن البلجيكي يرفض البقاء في لندن.

وكان والد هازارد،  قد اعترف مؤخرا، في تصريحات صحفية، بأن نجله يرفض تجديد عقده مع تشيلسي، في انتظار عرض من ريال مدريد.

#تشيلسي #ريال مدريد

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