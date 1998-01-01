هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى في سجن النقب

رام الله / سما /

حذر تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأربعاء، من تفاقم الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى القابعين في سجن النقب الصحراوي، في ظل مواصلة سياسة الإستهتار الطبي المتعمدة بحقهم من قبل إدارة السجن.

وقال الهيئة، أن الأسير ابراهيم قاسم 50 عاما من نابلس، يعاني من انقطاع في الرباط الصليبي بالقدم ويسبب له الآم حادة، كما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ونسبة الدهون، ومشاكل بالأسنان، ولا يقدم له أي علاج حقيقي، أو تجرى له الفحوصات الطبية اللازمة.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسير محمود زغلول 33 عاما من طولكرم، يعاني من التهابات جلدية بالوجه تسبب له الأكزيما، تتحول الى بقع سوداء، كما يعاني من التهابات في الجيوب تسبب له نزيفا من الأنف بشكل يومي، في حين تماطل الإدارة بتقديم العلاجات اللازمة أو التشخيص السليم لحالته الصحية.

وأضافت، أن الأسير ثائر أبو سيف 28 عاما من السموع قضاء الخليل، يعاني من أوجاع بالجهة الخلفية للرأس نتيجة التهاب العصب الخلفي، كما يعاني من تشنجات في اليدين والرجلين نتيجة التهاب في الأوتار، ولا يتلقى سوى المسكنات.