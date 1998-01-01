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خدمات الطفولة تفتتح المخيم الشتوي "نحو الإبداع" لتنمية المواهب

الأربعاء 10 يناير 2018 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح اليوم مخيماً شتوياً بعنوان "نحو الإبداع" لتنمية المواهب عندالأطفال وتطوير قدراتهم الابداعية،بالتعاون مع نادي الدرج الرياضي شرق مدينة غزة.

وأوضحت المنسقة وسام المدهون، أن المخيم يهدف إلى الارتقاء بالأطفال المميزين وسقل مواهبهم واحتضانها بالاضافة لبناء شخصية متوازنة لهم في ضوء العقيدة الإسلامية، وتعريفهم بمؤسسات الوطن ومرافقه.

في ذات السياق، ذكر الأخصائي النفسي في الجمعية بلال البايض، أنه سيتم توجيه الإنفعالات السلوكية لدى المشاركين وطاقاتهم الفكرية والحركية الوجهة السليمة، وحمايتهم من آثار الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة.

وأشار البايض، إلى أنه يتم تدريب الطلاب على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية، وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة تجعل لأعمالهم قيمة في ظل الإطباق على قدراتهم في غزة المحاصرة.

كما بين، أن المخيم يحتوي على فقرات ترفيهية وتوزيع الهدايا والألعاب المفيدة التي تنشط عقولهم وتعزز التفكير الجيد لديهم، بالإضافة لتنظيم الرحلات والزيارات التعليمية لمراكز ثقافية وأماكن سياحية.

#خدمات الطفولة

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