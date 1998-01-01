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جيش الاحتلال يرجح : خلية تابعة لحركة فتح هي من نفذت عملية نابلس النوعية

الأربعاء 10 يناير 2018 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يرجح : خلية تابعة لحركة فتح هي من نفذت عملية نابلس النوعية



القدس المحتلة / سما /

تشير تقديرات  جيش الاحتلال الاسرائيلي والاستخبارات،  بأن منفذ عملية اطلاق النار قرب نابلس يقف خلفها تنظيم فتح في منطقة نابلس.

وبحسب  موقع "تيك ديبكا" الاستخباري الاسرائيلي،  فانه كان  لدى الأمن الإسرائيلي معلومات مسبقة عن نية التنظيم تنفيذ عمليات مسلحة كانت مبيتة.

وزعم الموقع ان إسرئيل حذّرت السلطة من نية هذه المجموعات تنفيذ عمليات على طريق نابلس  .

وحسب الموقع، فإن معلومات وصلت الجيش وأجهزة الأمن منذ أسابيع عن نية مجموعات مسلحه تابعة لتنظيم فتح بتنفيذ هجوم في شوارع الضفه المحتلة، وكانوا فقط بإنتظار الأوامر.

وأشار الموقع العبري إلى أن المجموعة التي نفذت العملية مدربة بشكل جيد على إطلاق النار من سيارة مسرعة وقتلته على الفور ، وقد إستخدمت أسلحة اتوماتيكية متطورة وليست مصنعة يدويا .

#مستوطن #عملية #نابلس #الاحتلال

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